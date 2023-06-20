Форум «Россия-Африка» перенесен

Даты проведения международного форума »Россия Африка» были изменены на 27-28 июля. Данная информация следует из информации на сайте форума.

«Экспофорум», Санкт-Петербург, 27-28 июля 2023 года», — следует из информации на сайте форума.

Отмечается, что форум должен был проходить 26-29 июля.

Ранее руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что деятельность США по торпедированию подготовки саммита Россия — Африка только нарастает. встречи в верхах в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты».

17 июня президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который ранее показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы делегации стран Африки по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы.