В Госдуме прокомментировали легализацию однополых браков в Эстонии

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал известие о том, что однополые браки в Эстонии будут легализованы с 1 января 2024 года. Парламентарий назвал такое решение властей республики ожидаемым. Кроме того, по его мнению, Украина станет для Таллина хорошим поставщиком детей-сирот.

«С почином! Это ожидаемо. Очень странно, что это не произошло там еще раньше. Эстонцы — и так очень маленький народ, а так они прилагают еще большие усилия для своего скорейшего вырождения... Думаю, за Эстонией побегут прибалты, Литва и Латвия побыстрее запустят содомитов», — отметил Милонов.

Он добавил, что такие новости, наверняка, порадуют военнослужащих Вооруженных сил Украины.

20 июня Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — принял поправки к Закону о семье, тем самым легализовав в стране однополые браки. За документ проголосовали 55 депутатов, против — 34.