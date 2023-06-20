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Сын Байдена признал себя виновным по трем обвинениям властей США

Сын Байдена признал себя виновным в налоговых правонарушениях и хранении оружия

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Nick Wass/AP

Сын президента США Джо Байдена — Хантер признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки с прокуратурой Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, Байден-младший признал вину в двух налоговых правонарушениях и в хранении оружия.

Ранее член палаты представителей от Аризоны Энди Биггс заявил, что Республиканская партия должна вступиться за экс-президента США Дональда Трампа и судить американского лидера Джо Байдена и его сына. Биггс подчеркнул, что «Министерство юстиции пошло вразнос и стало (политическим. — «Газета.Ru») орудием».

Ранее 9 июня стало известно, что американские власти предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Уточнялось, что обвинения против Трампа предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет, а также штрафы.

До этого Трамп заявлял, что новые обвинения в его адрес представляют собой «вмешательство в выборы на самом высоком уровне», а администрация президента США Джо Байдена является «самой коррумпированной» в истории.

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