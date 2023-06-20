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Суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской в виде 15 лет тюрьмы

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, которая осуждена на 15 лет колонии

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Global Look Press

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор бывшему кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Белоруссии 20 июня проведет заседание в апелляционной инстанции по делу Тихановской.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, покинувшей страну, вернуться на родину и отбыть назначенное ей наказание.

Тихановская выдвигалась на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года, после которых она уехала из страны. Сообщалось, что экс-кандидат проживает в Литве, в СНГ она объявлена в межгосударственный розыск.

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