Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил НАТО о рисках попыток добиться глобального доминирования, сообщает ТАСС.

Он обвинил Североатлантический альянс в том, что НАТО пытается диктовать «правила игры» для всех регионов планеты, в том числе востока Евразии. По словам министра, НАТО создает провокации в отношении Китая, поощряя создание военных блоков и продвигая свое присутствие в этот регион.

«Это опасная игра. И рано или поздно в НАТО должны осознать ее бесперспективность и тупиковость», — заявил Лавров.

Глава российского МИДа также выразил уверенность, что Североатлантическому альянсу придется признать реальность, которая, по мнению Лаврова, заключается в формировании многополярного миропорядка.

Ранее Лавров заявил, что если страны НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют».

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Германию заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине.