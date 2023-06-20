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Лавров рассказал о работе Путина по новым регионам РФ

Лавров: Путин ежедневно обсуждает планы восстановления новых четырех регионов России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает планы по восстановлению новых российских регионов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что ДНР, ЛНР, как и Запорожская, Херсонская области, являются частью Российской Федерации, то есть они пользуются всеми правами субъектов государства.

Лавров сообщил, что планы по восстановлению четырех регионов, их экономики, инфраструктуры ежедневно в режиме реального времени обсуждаются и президентом Путиным, и председателем правительства Михаилом Мишустиным на заседаниях кабинета министров.

24 февраля 2022 года президент России принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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