Лавров прокомментировал роль Запада в урегулировании кризиса между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что у стран Запада нет искреннего желания способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы усматриваем больше не желание помочь договориться, а желание проникнуть в регион, желание потеснить законные интересы Российской Федерации и желание утвердить себя в качестве неких сил, которые будут здесь играть чуть ли не решающую роль», — отметил министр.

Он выразил надежду, что российские партнеры в Ереване и в Баку это понимают.

При этом Лавров отметил, что Россия не выступает против того, чтобы другие «международные игроки пробовали свои силы в посредничестве», но это посредничество должно отображать интересы армянского и азербайджанского народов.

Ранее Лавров заявил, что если НАТО заявляет о том, что оно против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют».