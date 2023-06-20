Политолог указал на просчет США в конфликте на Украине

США сами лишили себя статуса гегемона, развязав самонадеянную прокси-войну против Москвы. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его мнению, Запад «больно ударился» о Россию.

«С чем мы сталкивались до этой войны? С тем, что Соединенные Штаты Америки — это первая держава человечества. Что мы имеем сейчас? Мы имеем ситуацию, когда противник попытался разрушить и изолировать Россию, а вместо этого изолировал сам себя», — отметил Перла.

Он обратил внимание, что такое положение дел констатировал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства акцентировал внимание на том, что противник потерял свою репутацию.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил порталу Novinky о том, что существует риск заморозки конфликта на Украине, а также истощения сил и возможностей западных стран для помощи Киеву.