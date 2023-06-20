Лавров: если в НАТО против заморозки конфликта на Украине, «пусть воюют»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если НАТО заявляет о том, что оно против заморозки конфликта на Украине, то «пусть воюют». Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

«Если НАТО устами Столтенбега в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать. Ну, пусть воюют!» — заявил он.

19 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в рамках своего визита в Германию заявил, что альянс выступает против заморозки конфликта на Украине. По словам Столтенберга, весь мир хочет скорейшего завершения конфликта, но нельзя его заморозить на условиях, продиктованных Россией.

Ранее Столтенберг рассказывал, при каких условиях Украина будет иметь лучшие условия на переговорах. По его словам, переговорные позиции Киева будут зависеть от того, сколько территории она контролирует.