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Польша и Украина заключили новый договор

Варшава и Киев договорились вместе бороться с коррупцией при восстановлении Украины

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Czarek Sokolowski/AP

Представители Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины подписали новую версию соглашения о сотрудничестве от 2016 года, договорившись совместно противодействовать коррупции в процессе восстановления украинской инфраструктуры по завершении вооруженного конфликта. Об этом говорится на сайте польского ведомства.

Отмечается, что обновление документа связано с текущей геополитической обстановкой на Украине и необходимостью совместных действий по выявлению, предотвращению злоупотреблений и борьбе с ними при реализации совместных экономических проектов.

В документе также указано, что стороны соглашения взяли на себя обязательство о взаимном сотрудничестве в сферах противодействия коррупции, обучения, обмена опытом и знаниями, также они договорились разработать методы и технологии, требующиеся для улучшения потенциала противодействия коррупции.

Польско-украинское соглашение также предполагает распространение просветительской деятельности и информирование населения о негативных финансово-экономических последствиях существования коррупции.

Ранее сообщалось, что Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о членстве Украины в НАТО.

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