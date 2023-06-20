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В Казахстане надеются на прекращение огня на Украине

Токаев: в Казахстане надеются, что на Украине будет достигнуто прекращение огня

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Пресс-служба президента Казахстана/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна надеется, что на Украине в ближайшее время будет достигнуто прекращение огня. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», — сказал Токаев.

В феврале Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы гуманитарных связей между двумя странами. Разговор двух лидеров состоялся по инициативе Киева. «Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной», — отметили в пресс-службе Токаева.

Там также добавили, что в ходе телефонного звонка Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения украинского конфликта на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. Последний раз Токаев и Зеленский проводили телефонный разговоре в июле прошлого года.

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