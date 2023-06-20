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Трамп считает, что смог отсрочить начало вооруженного конфликта на Украине

Экс-президент США Трамп заявил, что его разговоры с Путиным отсрочили начало СВО

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Susan Walsh/AP

Бывший президент Соединенных Штатов считает, что его общение с президентом России Владимиром Путиным отсрочило начало СВО на Украине на несколько лет. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Он бы не сделал этого, если бы был я (главой Белого дома). Он сделал это после того, как я ушел», — отметил Трамп.

Описывая свой разговор с Путиным, бывший президент США отметил, что предупредил российского лидера о том, что вторжение будет «катастрофой» и что «за это придется заплатить адом».

На вопрос, считает ли он Украину отдельной от России страной, Трамп ответил да. При этом он подчеркнул, что раньше это была одна страна, и «Путину это нравилось».

Что касается текущего конфликта, кандидат в президенты сказал, что не будет комментировать все, что может быть связано с переговорами между двумя странами — например, сохранение Россией контроля над Крымом — поскольку это «помешает переговорам».

«Я бы заключил сделку очень быстро. И знаете что? Прекратится смерть, прекратится разрушение, потому что, смотрите, Украина уничтожена», — подчеркнул Трамп.

Трамп также заявил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным сложились хорошие и крепкие взаимоотношения, но они давно не общались.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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