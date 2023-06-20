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Генсек НАТО отказался комментировать расследование взрывов на «Северных потоках»

Столтеберг отказался говорить о возможной причастности Киева ко взрывам на «Севпотоках»

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Julia Nikhinson - CNP/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не захотел комментировать возможное участие Украины в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года. Выступление Столтенберга в ходе его визита в штаб учений недалеко от населенного пункта Ягель (земля Шлезвиг-Гольштейн) в ФРГ транслировала пресс-служба организации.

Руководитель НАТО, отвечая на вопрос журналистов о «Северных потоках», подчеркнул, что расследования продолжаются.

«Поэтому я не буду делать никаких заключений», — сказал Столтенберг.

В марте на встрече министров обороны стран Евросоюза в Стокгольме Столтенберг заявил, что Альянс не знает, кто мог совершить диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Мы знаем, что было нападение на трубопроводы «Северный поток», акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит», — сказал генсек.

При этом американская газета The New York Times (NYT) заявляла, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов системы «Северный поток». В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь британская газета Times сообщила, что cпецслужбы Запада давно знали про украинский след диверсий на «Северных потоках».

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