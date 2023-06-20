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В Кремле не видят «стабильной почвы» для переговоров с Украиной

Песков: Путин готов к переговорам с Украиной, но пока нет стабильной почвы для них

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Алексей Никольский/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам, но вопрос заключается в стабильной почве для их проведения.

На вопрос журналиста, с кем Россия готова вести переговоры, Песков подчеркнул, что Путин открыт к контактам. Он также добавил, что у Путина состоялся весьма продуктивный разговор в субботу с делегацией лидеров африканских стран.

«Диалог будет продолжаться. Другая сторона вопроса — потенциальная результативность. Разговаривая в условиях позиции и предыстории той позиции, которую занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких переговоров», — поделился Песков.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн говорил, что успехи Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции могут подтолкнуть Запад к переговорам.

По его словам, администрация американского президента Джо Байдена зря упорствует, не разрешая украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией.

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