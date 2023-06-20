Трамп рассказал, какие отношения у него сложились с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным сложились хорошие и крепкие взаимоотношения, но они давно не общались. Об этом американский политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня очень крепкие отношения с Путиным», — сказал Трамп.

По словам бывшего президента США, если бы он остался на своем посту, то специальная военная операция на Украине не началась бы.

Ранее Путин заявил, что если бы у власти в США была другая администрация, то Кремль мог бы выбрать другой план урегулирования на Украине. При этом российский лидер напомнил, что предшественник действующего президента Джо Байдена Дональд Трамп, пребывая на посту главы государства, «и без событий на Украине ввел очень большое число санкций против РФ», несмотря на то, что в США обвиняли российскую сторону во вмешательстве в выборы с целью привести его к власти.

Путин констатировал, что сейчас Москва и Вашингтон почти не поддерживают контакты, однако отметил, что в России от них не отказывались.