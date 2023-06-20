Лавров упрекнул Запад за желание во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию

Министр иностранных дел России заявил, что государства Запада одержимы удержанием гегемонии на международной арене и «осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте». Об этом он сказал представителям СМИ после встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав МИД стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

По словам дипломата, коллективный Запад одержим укоренением и увековечиванием своих правил, которые разрушают международное право и формулируются по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне не выгодно — будет черное».

Лавров также отметил, что подобная тенденция возникает в разных сферах международной жизни, в том числе «в отношении западных государств к деятельности интеграционных структур в странах бывшего СССР.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке расшатать обстановку в РФ перед выборами в 2024 году.