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Лавров упрекнул Запад за желание во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию

Лавров: Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России заявил, что государства Запада одержимы удержанием гегемонии на международной арене и «осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте». Об этом он сказал представителям СМИ после встречи глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав МИД стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

По словам дипломата, коллективный Запад одержим укоренением и увековечиванием своих правил, которые разрушают международное право и формулируются по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне не выгодно — будет черное».

Лавров также отметил, что подобная тенденция возникает в разных сферах международной жизни, в том числе «в отношении западных государств к деятельности интеграционных структур в странах бывшего СССР.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке расшатать обстановку в РФ перед выборами в 2024 году.

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