Лукашенко заявил о сложностях в решении конфликтов при наличии западных советников в ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государства — члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) получат сложности при разрешении конфликтов в зоне ответственности организации, если в нее войдут западные советники. Его слова приводит ТАСС.

«Опасность... если наши друзья — советники с Запада туда влезут. Видите: они туда лезут, чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой. Если они туда влезут, нам будет сложно решать эти задачи (по урегулированию конфликтов, — «Газета.ru»)», — заявил Лукашенко.

Лукашенко призвал глав МИД стран ОДКБ решать проблемы, которые «вопиют».

Также глава государства высказал мнение, что государства Запада не оставят в покое страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания вооруженного конфликта на Украине. Лукашенко также подчеркнул, что складывающаяся в мире обстановка демонстрирует то, что странам ОДКБ необходимо держаться вместе.