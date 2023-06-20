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Лукашенко заявил о сложностях в решении конфликтов при наличии западных советников в ОДКБ

Лукашенко: странам ОДКБ будет сложно решать конфликты, если туда войдут западные советники

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государства — члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) получат сложности при разрешении конфликтов в зоне ответственности организации, если в нее войдут западные советники. Его слова приводит ТАСС.

«Опасность... если наши друзья — советники с Запада туда влезут. Видите: они туда лезут, чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой. Если они туда влезут, нам будет сложно решать эти задачи (по урегулированию конфликтов, — «Газета.ru»)», — заявил Лукашенко.

Лукашенко призвал глав МИД стран ОДКБ решать проблемы, которые «вопиют».

Также глава государства высказал мнение, что государства Запада не оставят в покое страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания вооруженного конфликта на Украине. Лукашенко также подчеркнул, что складывающаяся в мире обстановка демонстрирует то, что странам ОДКБ необходимо держаться вместе.

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