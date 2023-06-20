Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Финляндии избрал Петтери Орпо новым премьером

Парламент Финляндии одобрил кандидатуру Петтери Орпо на пост премьер-министра

close
100%
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Парламент Финляндии одобрил кандидатуру Петтери Орпо на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает Yle.

Лидер победившей на парламентских выборах Коалиционной партии набрал 107 голосов за и 81 против. 11 депутатов отсутствовали.

«Сердечно благодарю вас за оказанное мне доверие», — сказал Орпо после оглашения результатов голосования.

Результаты голосования будут доведены до сведения президента Финляндии Саули Ниинистё, после чего он назначит нового премьера и утвердит состав нового правительства.

Орпо был избран в парламент от избирательного округа Варсинайс-Финляндия и является членом парламента с 2007 года. До избрания премьер-министром он также был временным спикером парламента.

Известно, что новым министром иностранных дел Финландии станет Элина Валтонен, министром обороны — Антти Хакканен, министром финансов — Риикка Пурра, министром внутренних дел — Мари Рантанен.

Оппозиционная Коалиционная партия во главе с Петтери Орпо стала победителем парламентских выборов в Финляндии.

Орпо уверен, что финны хотят, чтобы Коалиционная партия привела в порядок страну в ближайшие несколько лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях