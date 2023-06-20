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Лукашенко заявил о давлении Запада на страны ОДКБ

Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ после окончания конфликта на Украине

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Павел Быркин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что государства Запада не оставят в покое страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания вооруженного конфликта на Украине. Об этом политик сказал на встрече с министрами иностранных дел государств — членов ОДКБ, передает ТАСС.

«Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут», — сказал Лукашенко, призывая «выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике».

Белорусский лидер подчеркнул, что складывающаяся в мире обстановка демонстрирует то, что странам ОДКБ необходимо держаться вместе.

Ранее Лукашенко заявлял в интервью телеканалу «Россия 1», что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит президента Владимира Путина в угол.

По мнению белорусского лидера, РФ может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать опасные движения, в частности, если они попытаются вторгнуться на российскую территорию и угрожать существованию этой страны.

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