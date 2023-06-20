Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия

Байден: угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна

close
100%
Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе визита в штат Калифорния заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна. Об этом сообщает Reuters.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего <...> Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что [президент России Владимир] Путин применит тактическое ядерное оружие. Это правда», — поделился Байден.

Американский президент называл решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии «абсолютно безответственным».

Ранее в МИД России рассказывали, как долго пробудет российское ядерное оружие в Белоруссии.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексея Полищука, договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях