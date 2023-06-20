Байден прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия

Президент США Джо Байден в ходе визита в штат Калифорния заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия реальна. Об этом сообщает Reuters.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего <...> Они посмотрели на меня так, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что [президент России Владимир] Путин применит тактическое ядерное оружие. Это правда», — поделился Байден.

Американский президент называл решение России о размещении ядерного оружия в Белоруссии «абсолютно безответственным».

Ранее в МИД России рассказывали, как долго пробудет российское ядерное оружие в Белоруссии.

По словам директора второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексея Полищука, договоренность о нахождении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени.