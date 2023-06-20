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В Литве посетовали на долгое вступление Украины в НАТО

Премьер Литвы Шимоните: план вступления в НАТО стоило предоставить Киеву в 2008 году

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Global Look Press

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните высказала мнение, что план действий по вступлению Украины в НАТО необходимо было представить еще в 2008 году. Об этом она заявила в интервью агентству BNS.

«План действий имел бы адекватное звучание в 2008 году, когда его и необходимо было принять, но это сделано не было», — сказала политик.

По словам Шимоните, украинские Вооруженные силы подготовлены значительно лучше, чем армии ряда других стран, в связи с этим требуется не план, а конкретная перспектива членства Украины в НАТО. При этом премьер не уточнила, что под этой перспективой подразумевает.

Также Шимоните добавила, что мнения стран — членов Североатлантического альянса по украинскому вопросу расходятся.

Ситуация на Украине и предоставление этой стране членства НАТО будет одним из центральных на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо соответствовать тем же требованиям, что и другим членам НАТО для вступления в альянс.

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