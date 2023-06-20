В МИД Китая сообщили о готовности взаимодействовать со странами Африки по Украине

Власти Китая готовы объединить усилия с африканскими странами и другими государствами, чтобы оказать помощь в урегулировании украинского конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — сказала она.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что инициативы африканской делегации по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на переговорах с представителями семи стран Африки они обсудили все основные аспекты проблемы, которые связаны с разрешением кризиса на Украине.

10 июня председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценивал инициативу лидеров ряда африканских стран по урегулированию украинского конфликта. Он выражал надежду, что «миролюбивые страны» смогут убедить мировое сообщество в необходимости мира на Украине и «способствовать переговорам».