Обострение ситуации в Косово стало убедительным свидетельством провала политики Запада в регионе. Об этом пишет Politico.

«Последняя вспышка в Косово является убедительным напоминанием о неудачах Запада в регионе и о том, стоит ли позволить конфликту томиться годами», — говорится в статье.

Politico подчеркивает, что в то время, когда США и Европа «сосредоточены на войне России с Украиной», им меньше всего нужен еще один конфликт на континенте.

«ЕС уже десять лет пытается договориться о прочном мире между Косово и Сербией», — пишет издание.

В марте глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что заключил сделку после саммита в Северной Македонии между премьер-министром непризнанного Косово Альбертом Курти и президентом Сербии Александром Вучичем. «Однако через неделю колеса оторвались», — подчеркивает Politico.

Запад обвинил в обострении ситуации Курти. Критики премьера Косово считают, что он спровоцировал кризис, направив военизированные полицейские подразделения в сербские общины и применив силу для назначения косовских албанцев мэрами по всему региону после того, как сербы бойкотировали местные выборы.

Издание отмечает, что премьер Косово стал «врагом Америки» , так как он является «упрямым, а временами и безрассудным политиком», который подрывает совместные усилия США и Европы по достижению прочного мира между Косово и Сербией.

18 июня президент Сербии Александр Вучич в ходе обращения к гражданам назвал ситуацию в Косово «самой сложной за последние 24 года».

14 июня ЕС приостановил финансирование Косово. Это произошло, как заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, из-за неспособности премьера края Альбина Курти обеспечить деэскалацию в сербских анклавах, к чему неоднократно призывал Брюссель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал план премьер-министра Косово Альбина Курти по урегулированию отношений с Сербией.