Казахстан и ФРГ обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером расширение сотрудничества в сфере нефти и газа в рамках встречи в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.

По информации пресс-службы, лидеры двух стран обсудили в числе прочего перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства, в частности в торгово-экономической и энергетической сферах.

«Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, зеленой энергетики и промышленности», — говорится в сообщении.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев говорил, что Казахстан намерен обеспечить техническую готовность по транзиту российского газа по территории республики в Узбекистан, вся необходимая инфраструктура будет предоставлена.