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Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи

Британский парламент поддержал обвинения экс-премьера Джонсона во лжи о ковид-вечеринках

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Violeta Santos Moura/Reuters

В Великобритании депутаты проголосовали за одобрение доклада комитета по привилегиям, согласно которому бывший британский премьер Борис Джонсон солгал парламенту по поводу ковид-вечеринок. Трансляцию заседания опубликовал телеканал Sky News.

«Голосов «за» — 354, голосов «против» — семь. Большинство — «за», — сообщил спикер палаты общин Линдси Хойл.

15 июня парламент Великобритании в своем расследовании пришел к выводу, что Джонсон неоднократно сознательно вводил депутатов в заблуждение своими заявлениями относительно вечеринок, нарушающих правила карантина по коронавирусу.

В конце мая 2022 года Джонсон взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса. По информации полиции, экс-премьер присутствовал как минимум на шести подобных мероприятиях.

9 июня Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата на фоне расследования о его участии в вечеринках во время пандемии.

Парламент Великобритании одобрил доклад о том, что экс-премьер Джонсон солгал о вечеринках

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