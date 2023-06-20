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Трамп раскрыл причину хранения секретных документов у себя дома

Экс-президент США Трамп заявил, что хранил секретные документы среди одежды для гольфа

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп, обвиняемый в ненадлежащем хранении секретных документов, рассказал, что хранил их у себя дома «вперемешку со всякими вещами, футболками для гольфа, одеждой». Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я хотел пройтись по ящикам и вытащить все свои личные вещи. И я был очень занят, как вы могли заметить», — заявил 45-й президент США.

Трамп добавил, что со всех документов, найденных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, был снят гриф секретности. По его словам, у него есть полное право хранить эти документы у себя дома.

Дональду Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в его поместье в Мар-а-Лаго в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд по южному округу американского штата Флорида запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле Трампа.

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