Моди заявил о приверженности Индии установлению мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна не занимает нейтральной позиции по ситуации вокруг Украины, а выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета, а также поддерживает все попытки добиться мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает американская газета Wall Street Jornal.

Моди отметил, что имеющееся у некоторых людей мнение о том, что Индия является нейтральной, не является правильным. По словам премьер-министра, позиция Индии известна всем странам и находит понимание. Моди подчеркнул, что высшим приоритетом Индии является мир. Всем странам необходимо придерживаться уважения международного права и государственного суверенитета.

Глава правительства сказал, что индийские власти будут поддерживать все реальные попытки завершить конфликт и добиться устойчивого мира и стабильности.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди совершит первый государственный визит в США. Во время этого визита премьер-министр Индии проведет ряд встреч, в том числе и с президентом США Джо Байденом.