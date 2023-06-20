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Моди во время визита в США встретится с Байденом

Во время визита премьер-министра Моди в США пройдет его встреча с президентом Байденом

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Pool/Reuters

Во время своего первого государственного визита в США глава индийского правительства Нарендра Моди проведет встречу с американским президентом Джо Байденом. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Моди уже шесть раз приезжал в США, но его предыдущие визиты не носили статуса государственного.

Визит премьер-министра Индии начнется 21 июня в Нью-Йорке, где он примет участие в праздновании Международного дня йоги в штаб-квартире ООН.

Затем Моди отправится в Вашингтон, где он проведет встречу с Байденом. Как раннее сообщила пресс-служба Белого дома, оба лидера обсудят двустороннее стратегическое партнерство в сферах технологий, обороны, космоса и чистой энергетики, а также совместные действия в области климатических изменений, здравоохранения и трудовых ресурсов.

Ранее сообщалось, что власти США активизировали усилия по сделке о продаже своих беспилотников MQ-9B SeaGuardian Индии в преддверии официального визита индийского премьер-министра Моди в Вашингтон. По информации СМИ, Госдеп, Пентагон и Белый дом попросили Нью-Дели продемонстрировать прогресс и преодолеть собственную бюрократическую волокиту, чтобы достичь соглашения.

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