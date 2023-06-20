Байден вновь оговорился, перепутав год

Президент США Джо Байден «странным образом» заявил, что его администрация сохранит к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны. На это обратил внимание американский телеканал Fox News.

Очередная оговорка от американского лидера была произнесена им во время визита в заповеднике Люси Эванс Бэйлендс в Пало-Альто, Калифорния.

«И, возможно, самое главное, я пообещал: к 2020 году мы сохраним 30% всех земель и вод, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов, и одновременно сократим выбросы, чтобы уменьшить воздействие на климат», — сказал Байден.

В Белом доме, как заявляет Fox News, не сразу ответили телеканалу на вопрос, какой год имел в виду Байден. В администрации президента уточнили, что он имел в виду 2030 год.

Байден вступил в должность американского президента в январе 2021 года.

В мае Джо Байден в ходе интервью телеканалу MSNBC оговорился и призвал не позволить экс-президенту США Бараку Обаме выиграть очередные президентские выборы.