Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об откровенном и даже жестком характере диалога с прибывшими с мирной инициативой в Киев лидерами африканских стран.

Об этом Кулеба сказал в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, разговор был очень откровенным, местами очень жесткий, но президент Украины Владимир Украины «четко расставил все точки над i».

Кулеба заявил, что африканские лидеры уезжали из Киева, не просто намного лучше понимая ситуацию, но и, якобы, изменив некоторые свои позиции.

По словам чиновника, украинские власти будут наблюдать за эволюцией позиций африканских лидеров.

Кулеба особо подчеркнул, что Киев «ни на миллиметр» не отступит от своих интересов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил непонимание из-за решения лидеров африканских стран посетить Россию в рамках их усилий по урегулированию украинского конфликта.

«Это их решение, насколько оно логично, я не очень понимаю», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами африканских стран.