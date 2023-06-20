Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Украины назвал «откровенными» и «жесткими» переговоры с африканскими лидерами

Кулеба: разговор в Киеве с африканскими лидерами был откровенным и, местами, даже жестким

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об откровенном и даже жестком характере диалога с прибывшими с мирной инициативой в Киев лидерами африканских стран.

Об этом Кулеба сказал в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, разговор был очень откровенным, местами очень жесткий, но президент Украины Владимир Украины «четко расставил все точки над i».

Кулеба заявил, что африканские лидеры уезжали из Киева, не просто намного лучше понимая ситуацию, но и, якобы, изменив некоторые свои позиции.

По словам чиновника, украинские власти будут наблюдать за эволюцией позиций африканских лидеров.

Кулеба особо подчеркнул, что Киев «ни на миллиметр» не отступит от своих интересов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил непонимание из-за решения лидеров африканских стран посетить Россию в рамках их усилий по урегулированию украинского конфликта.

«Это их решение, насколько оно логично, я не очень понимаю», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами африканских стран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях