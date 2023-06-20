В Белом доме рассказали о результатах встречи Блинкена с Си Цзиньпином

Встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу, отношения двух стран находятся на правильном пути. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Блинкен после возвращения из Китая расскажет о результатах встречи президенту США Джо Байдену, отметила пресс-секретарь.

Она рассказала, что встреча была конструктивной, что важно для интересов США и американского народа.

«Президент сказал, что дипломатия — это самое главное — важный способ продвижения вперед, когда мы говорим о наших отношениях с главами государств. <...> Итак, поскольку мы — мы считаем, что заложили прочную основу, — президент продвигается вперед со своим экономическим планом, чтобы быть конкурентоспособными. И мы хотим конкуренции, а не конфликта. Мы очень четко об этом заявили. <...> Я думаю, что это — хороший шаг вперед. Мы считаем, что это хороший шаг вперед для госсекретаря — провести конструктивный разговор с председателем Си», — сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос, стали лучше отношения двух стран после встречи.

18 июня сообщалось, что глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории.