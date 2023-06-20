В Германии потребовали от ЕС дать оценку русофобским заявлениям президента Чехии

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) потребовала от руководства Европейского союза отреагировать на заявления чешского президента Петра Павла о необходимости «пристального наблюдения» за россиянами, проживающими за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал VADAR.

В сообщении говорится, что Ассоциация готовит обращения в адрес правительства Германии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По словам главы VADAR Ульриха Ойме, из контекста заявления президента Чехии следует, что насильственное помещение во время Второй мировой войны 120 тыс. граждан США в концентрационные лагеря является для него предметом для подражания. Подобной отсылкой, считает глава VADAR, Павел фактически предлагает отправлять россиян в подобные лагеря.

Ойме потребовал от Борреля проявления четкой позиции по такому «вопиющему факту нарушения прав человека». Глава VADAR назвал высказывания Павла «фактом откровенной русофобии, оторванным от исторического и политического опыта».

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что не предлагал применять к находящимся в западных странах россиянам ограничительные меры, принятые в период Второй мировой войны в США по отношению к пребывавшим там японцам.