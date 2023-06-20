В МИД Украины рассказали, когда стране будет достаточно оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине будет не хватать оружия, пока она не победит в конфликте. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения, передает РИА Новости.

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно», — сказал Кулеба.

По его словам, до этого момента ему будет недостаточно всех видов вооружений, сколько бы стране не дали, «потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно».

Глава украинского МИД подчеркнул, что в данный момент армия Украины больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для контрнаступления. Он также отметил, что помощь поступает ежедневно.

Он добавил, что ожидает от саммита НАТО в июле реального шага к членству страны в альянсе.

19 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности всемирной организации.