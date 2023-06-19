В Венгрии заявили, что ЕС вошел в «опасную спираль» из-за конфликта на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз допустил серьезные ошибки в подходе к украинскому конфликту и из-за этого вошел в опасную спираль с непредсказуемыми последствиями для собственной безопасности. Об этом он заявил, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, цитирует газета Magyar Hirlap.

Он заявил, что украинский конфликт начался год и четыре месяца назад и за это время Европа не смогла положить ему конец, «не смогла принести мир». При этом сейчас высок как никогда риск эскалации, некоторые европейские лидеры «страдают военным психозом», а конкурентоспособность ЕС находится на рекордно низком уровне.

По мнению министра, Евросоюз ошибся в том, что «еще глубже увяз в политике санкций» и не стал отказываться от соперничества с США в вопросе оказания военной помощи Украине и в результате «континент вошел в чрезвычайно опасную спираль». Он подчеркнул, что, чем больше оружия попадет на Украину, тем дольше будет длиться конфликт и тем больше погибнет людей, а санкции не поставили Россию на колени.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал убедить Москву и Киев вернуться к переговорам и предотвратить контрнаступление украинских войск во избежание больших потерь.