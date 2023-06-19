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Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

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Mike Segar/Reuters

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что российская сторона запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Как заявил дипломат, поскольку РФ «традиционно противодействует продвижению одностороннего западного нарратива» на площадке Совбеза ООН, Россия в понедельник запросила на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.

«Оно, как мы ожидаем, начнется в 22:00 по Москве. Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет», — написал Полянский.

Он также указал, что на 23 июня страны Запада запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине, которое начнется в 17:00 мск.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.

До этого представитель Белого дома говорил, что поставки вооружения Киеву не только помогут в обороне, но и позволят вернуть утраченные территории, включая Крым.

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