Трамп признан невиновным по делу об уклонении от налогов

Дональд Трамп был признан невиновным по делу о неуплате налогов за свой гольф-клуб в городе Оссининг в штате Нью-Йорк.

Решение было принято прокурором Мими Рока, которая в течение двух лет вела процесс, напоминает ФАН.

Дело было заведено на бывшего президента США еще в 2021 году. Трампу предъявили обвинение в том, что он якобы умышленно занижает стоимость своего национального гольф-клуба, находящегося в штате Нью-Йорк, и таким образом сокращает налоговые выплаты.

«Я думаю, что сейчас крайне важно дать понять людям в нашей стране тот факт, что у нас есть независимая судебная система, которая работает несмотря на то, какой политический курс сейчас избран у нас в стране», — заявила прокурор Рока в эфире CBS News.