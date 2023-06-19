Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп признан невиновным по делу об уклонении от налогов

Дональд Трамп был признан невиновным по делу о неуплате налогов за свой гольф-клуб в городе Оссининг в штате Нью-Йорк.

Решение было принято прокурором Мими Рока, которая в течение двух лет вела процесс, напоминает ФАН.

Дело было заведено на бывшего президента США еще в 2021 году. Трампу предъявили обвинение в том, что он якобы умышленно занижает стоимость своего национального гольф-клуба, находящегося в штате Нью-Йорк, и таким образом сокращает налоговые выплаты.

«Я думаю, что сейчас крайне важно дать понять людям в нашей стране тот факт, что у нас есть независимая судебная система, которая работает несмотря на то, какой политический курс сейчас избран у нас в стране», — заявила прокурор Рока в эфире CBS News.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях