В Еврокомиссии призвали Венгрию объяснить участие в освобождении украинских военнопленных в РФ

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал Венгрию объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в России и коммуникацию с украинскими властями по этой ситуации, передает портал Kresy24.

Как заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко, Венгрия «без ведома украинского правительства и международных правозащитных организаций вывезла из России» и не допускает к ним украинских дипломатов. По его словам, попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями по официальным дипломатическим каналам игнорируются.

В ответ на это Стано отметил, что в этой ситуации «Венгрия должна прояснить свою роль в этом скандале», а российские власти обязаны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного Венгрии «для предметного разговора» из-за передачи российской стороной Будапешту военнопленных из Закарпатья.

Киев узнал о передаче пленных из заявлений венгерских властей. Киев потребовал от Венгрии предоставить детали произошедшего.