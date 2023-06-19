Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии призвали Венгрию объяснить участие в освобождении украинских военнопленных в РФ

Представитель ЕК Стано призвал Венгрию прояснить роль в освобождении украинских военнопленных

close
100%
Alexandros Michailidis/Shutterstock

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано призвал Венгрию объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в России и коммуникацию с украинскими властями по этой ситуации, передает портал Kresy24.

Как заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко, Венгрия «без ведома украинского правительства и международных правозащитных организаций вывезла из России» и не допускает к ним украинских дипломатов. По его словам, попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерскими властями по официальным дипломатическим каналам игнорируются.

В ответ на это Стано отметил, что в этой ситуации «Венгрия должна прояснить свою роль в этом скандале», а российские власти обязаны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного Венгрии «для предметного разговора» из-за передачи российской стороной Будапешту военнопленных из Закарпатья.

Киев узнал о передаче пленных из заявлений венгерских властей. Киев потребовал от Венгрии предоставить детали произошедшего.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях