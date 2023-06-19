Политолог призвал пересмотреть отношения России и КНДР

Поскольку в ходе специальной военной операции Россия противостоит не только Украине, но и всему коллективному Западу, Москве необходимо задуматься о создании нового военного союза. Такое мнение в авторской колонке для ФАН озвучил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. В качестве возможного союзника он назвал КНДР, которая также противостоит западному империализму.

«В настоящее время, оказавшись в некоем одиночестве относительно противостояния коллективному Западу, я считаю, нам стоит говорить о формировании новых союзов с теми государствами, которые реально нас поддерживают. Я считаю, что нам надо перестать «стесняться» союза и прежде всего военного союза с Северной Кореей», — подчеркнул Перенджиев.

Он добавил, что создание альянса с Северной Кореей расширит для РФ возможности взаимодействия с Китаем, который находится в более плотном военном взаимодействии с Северной Кореей.

12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину выразил полную поддержку и солидарность народу РФ и пожелал ему процветания и победы.