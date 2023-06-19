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В США запретили обнародовать улики по делу Трампа

Во Флориде суд запретил обнародовать улики по делу экс-президента США Трампа

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Jonathan Ernst/Reuters

Федеральный суд по южному округу американского штата Флорида запретил обнародовать материалы, которые проходят как улики в деле бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняемого в ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.

«Улики, наряду с любой проистекающей из них информацией, не подлежат раскрытию общественности или новостным медиа, распространению на любой новостной или социальной медиа-платформе без предварительного уведомления и согласия Соединенных Штатов или одобрения суда», — говорится в решении.

Как отмечается, таким образом суд удовлетворил ходатайство, которое было подано прокуратурой. Согласно судебному решению, речь идет обо всех несекретных уликах, которые обвинение предоставило защите в рамках в подготовке к процессу.

Ранее Трамп заявил, что новые обвинения против него являются политическим преследованием и попыткой администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в его поместье в Мар-а-Лаго в августе 2022 года.

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