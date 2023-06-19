Нарышкин заявил о сотнях не желающих возвращаться домой украинских дипломатах

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса», — заявил он.

Согласно утверждению Нарышкина, десятки и сотни украинских дипломатов отказываются возвращаться на родину после завершения командировок.

«Десятки и сотни сотрудников украинских загранучреждений просто отказываются возвращаться на родину после завершения командировок», — сообщил он.

По его словам, они не могут открыто выступать против действий украинских властей.

Ранее Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить Украину в «черную дыру Европы», только чтобы она не сближалась с Россией. Также Нарышкин говорил, что в результате наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой окажется государственность Украины.

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Украине необходимо дать статус нейтрального государства.