Генсек НАТО заявил, что РФ и КНР могут действовать сообща в случае любого конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай могут действовать сообща, если будет любой вооруженный конфликт. Соответствующее заявление он сделал на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать возможность эскалации вокруг Тайваня.

По словам генсека, если бы в Азии начался конфликт, «это бы имело значение» для Североатлантического альянса. Он указал, что Российская Федерация и КНР «становятся все ближе», две страны проводят совместные учения, они подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве.

«Легко можно представить, конфликт, где Россия и Китай могли бы действовать вместе», — заявил Столтенберг.

Поэтому, как считает он, нужно «предотвратить возможность любого конфликта также в той части мира».

Вместе с тем генсек заявил, что НАТО не намерен становиться глобальным альянсом, но при этом для него важно все, что происходит и за его пределами. Он отметил, что НАТО по-прежнему является региональным альянсом Европы и Северной Америки.

«Но, конечно, все, что происходит за пределами трансатлантической зоны, имеет для НАТО значение. Поэтому мы обеспокоены, когда слышим угрожающую риторику от Китая в отношении Тайваня», — добавил Столтенберг.

Ранее посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявлял, что Россия и Китай продолжат говорить странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), насколько опасно присутствие НАТО в регионе.