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Французский геополитик назвал неочевидную цель США в конфликте на Украине

Геополитик Пеле: разрушение экономики ЕС — одна из целей США в конфликте на Украине

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David Mdzinarishvili/Reuters

Одной из целей США в конфликте на Украине является разрушение экономики Евросоюза и укрепление позиции доллара. Об этом заявил французский геополитический аналитик, лидер «Международного альянса патриотов» Тьерри Лоран Пелле. Его слова приводит ФАН.

«Одной из целей этого конфликта было разрушение европейской экономики. Партнерство между Россией и Германией укреплялось. А разрушив европейскую экономику, Соединенные Штаты приведут к краху евро, тем самым укрепив позиции доллара как международной резервной валюты», — пояснил политолог.

Он добавил, что не может себе представить ситуацию, при которой Украина одержит победу над над Россией. По мнению эксперта, Киев смог продержаться так долго исключительно благодаря западной помощи.

Ранее телеканал CNN сообщил, что контрнаступление Украины пока не достигло той динамики, которую ожидали «некоторые чрезмерно оптимистичные наблюдатели», и действия ВСУ больше похожи на «прелюдию» к чему-то более масштабному.

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