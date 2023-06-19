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Политолог назвал возможные темы переговоров на саммите НАТО в Вильнюсе

Политолог Живов: помощь Украине станет основной темой для обсуждения на саммите НАТО

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Olivier Matthys/AP

Помощь Украине станет основной темой на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Такое мнение в беседе с ФАН выразил политолог Алексей Живов. При этом он отметил, что речи о том, чтобы срочно принять страну в Североатлантический альянс не будет.

«Основные тезисы саммита: военно-техническое объединение против России, бессрочное обещание принять Украину в НАТО «уже послезавтра», поставка боевых самолетов для ВСУ и давление на украинское руководство, с целью принудить их к более активным действиям на фронте. В НАТО полностью осознали, что наступать без авиации очень сложно, а боеготовность нашей армии выросла», — считает Живов.

Он добавил, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО решен уже давно и альянсу нужно лишь соблюсти некоторые формальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку.

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