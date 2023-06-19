Глава российского Верховного суда передал послание Путина президенту Вьетнама

Председатель российского Верховного суда Вячеслав Лебедев, который находится с визитом во Вьетнаме, передал послание президента Владимира Путина его вьетнамскому коллеге Во Ван Тхыонгу, сообщает Вьетнамское информационное агентство (TTXVN).

По словам Лебедева, Путин подчеркнул, что давняя традиционная дружба с Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) является одним из приоритетов во внешнеполитических отношениях России.

В письме, которое было передано главе Вьетнама от имени российского лидера, говорится, что Россия выступает за укрепление сотрудничества стран во всех областях.

Президент Во Ван Тхыонгу поблагодарил Лебедева за переданное письмо и выразил согласие с изложенными в нем предложениями. Глава СРВ отметил важность дальнейшего продвижения отношений традиционной дружбы между государствами.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что любой банк стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может стать участником российской Системы передачи финансовых сообщений Центробанка (российский аналог SWIFT).

В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Бруней, Лаос, Вьетнам, Мьянма и Камбоджа. В статусе наблюдателей в союзе участвуют Новая Гвинея и Восточный Тимор.