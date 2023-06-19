Четверть ливанских депутатов бойкотировала работу парламента

Около 30 оппозиционных депутатов ливанского парламента бойкотировали заседание 128-местной ассамблеи, передает ФАН.

Они утверждают, что единственным приоритетом данного органа сейчас является избрание следующего президента, так как эта должность вакантна уже на протяжении семи месяцев.

В оппозиционную группу входят члены партии «Ливанские силы», представители христиан и несколько независимых депутатов.

«Свободное патриотическое движение» заявило, что присоединилось бы к акции лишь на условии ограничения сессии первоначальной тематикой — зарплатами работников государственного сектора.