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В НАТО призвали прекратить поставки передовых технологий Китаю

Генсек Столтенберг призвал НАТО отказаться от экспорта передовых технологий в Китай

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая с речью на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине, заявил, что страны НАТО должны перестать экспортировать в Китай передовые технологии.

В своей речи Столтенберг заявил, что Запад должен избегать зависимости от тоталитарных режимов, поэтому НАТО не должен зависеть от поставок критических ресурсов из Китая.

«Мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас», — добавил генсек альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что Москва и Пекин развивают все более тесное сотрудничество.

До этого руководитель Министерства обороны Китая Ли Шанфу заявил, что создание военных альянсов наподобие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) ввергнет АТР в водоворот конфликтов.

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