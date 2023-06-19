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Подоляк рассказал о единственном пути к завершению конфликта

Подоляк: единственным путем к завершению конфликта является усиление военной мощи Киева

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Единственным путем к завершению конфликта с Россией является максимальное усиление военного потенциала Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Никакое перемирие, к которому так стремятся «миротворцы» в белом пальто, не способно принести мир… Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины, экономическую и политическую изоляцию России», — сказано в сообщении.

Он также подчеркнул, что к завершению кризиса относится и «возвращение территорий» Украине.

19 июня президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявлял, что при проведении переговоров по завершению конфликта на Украине необходимо учитывать принципы неприсоединения к военным блокам.

Ранее Подоляк прокомментировал заявление заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина по завершению конфликта на Украине и выдвинул встречные требования Киева к Москве. Для этого, он отмечал, что необходим немедленный вывод российских войск с Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников», а также создание демилитаризованной зоны и сокращение числа ракет повышенной дальности.

До этого Галузин говорил, что отказ Украины от вступления в НАТО и Европейский союз и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу является одним из условий достижения мира в стране.

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