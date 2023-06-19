Киев призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского и активнее помогать Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль рассказал, что провел первый телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина Вазед.

«Подчеркнул в разговоре, что победа Украины является критической для обеспечения глобальной безопасности. Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского», — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, он и его коллега обсудили поддержку важных украинских инициатив. Он подчеркнул, что исторически Бангладеш является одним из крупнейших импортеров украинского зерна, а Украина — одним из гарантов продовольственной безопасности мира.

Шмыгаль также выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие двух стран и активную позицию Бангладеш в оказании всесторонней помощи Украине.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что Токио будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов и восстановлении экономики.