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Киев призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» Зеленского

Украинский премьер призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» Зеленского

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Бангладеш присоединиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского и активнее помогать Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль рассказал, что провел первый телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина Вазед.

«Подчеркнул в разговоре, что победа Украины является критической для обеспечения глобальной безопасности. Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского», — отметил премьер.

По словам Шмыгаля, он и его коллега обсудили поддержку важных украинских инициатив. Он подчеркнул, что исторически Бангладеш является одним из крупнейших импортеров украинского зерна, а Украина — одним из гарантов продовольственной безопасности мира.

Шмыгаль также выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие двух стран и активную позицию Бангладеш в оказании всесторонней помощи Украине.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что Токио будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов и восстановлении экономики.

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