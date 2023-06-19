Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

Мишустин: кабмин утвердил стратегию развития фармацевтики до 2030 года

close
100%
Freepik

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«Новая стратегия развития фармацевтической промышленности направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности», — говорится в сообщении.

По словам Мишустина, новая стратегия предусматривает рост доли лекарств российского производства в общем объеме потребления с 61,8 до 66,6%; увеличение объема экспорта лекарств.

Кроме того, планируется повысить долю российских препаратов в перечне стратегически значимых лекарств до 80%.

Отмечается, что правительство РФ будет поддерживать российские организации, занимающиеся производством лекарств и их экспортом. Для фармацевтических компаний также будут устранены административные барьеры, ускорены процессы внедрения новых технологических решений.

Ранее правительство России подготовило доклад, содержащий сведения о реализации государственной политики в сфере образования в 2022 году, а также опубликовало прогнозы по численности педагогических работников, их зарплатам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях