Правительство РФ утвердило стратегию развития фармпромышленности до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«Новая стратегия развития фармацевтической промышленности направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности», — говорится в сообщении.

По словам Мишустина, новая стратегия предусматривает рост доли лекарств российского производства в общем объеме потребления с 61,8 до 66,6%; увеличение объема экспорта лекарств.

Кроме того, планируется повысить долю российских препаратов в перечне стратегически значимых лекарств до 80%.

Отмечается, что правительство РФ будет поддерживать российские организации, занимающиеся производством лекарств и их экспортом. Для фармацевтических компаний также будут устранены административные барьеры, ускорены процессы внедрения новых технологических решений.

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