Блинкен заявил, что Пекин отказался от «жизненно важных» контактов с военными США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поднимал в Китае вопрос о восстановлении прямых каналов связи между военнослужащими, но Пекин сейчас на это не согласился. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

«Я считаю, что наличие таких каналов является жизненно важным. Это подчеркивается недавними инцидентами в воздушном пространстве и на море. На данный момент Китай не согласился продвигаться в этом направлении», — сказал он.

Кроме того, Энтони Блинкен во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китайской Народной Республикой и не хотят новой «холодной войны».

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что международное сообщество в целом обеспокоено нынешним состоянием китайско-американских отношений. Си Цзиньпин признался, что ожидает, что две страны будут мирно сосуществовать и поддерживать отношения дружбы и сотрудничества.