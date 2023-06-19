Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блинкен заявил, что Пекин отказался от «жизненно важных» контактов с военными США

Блинкен: Китай не согласился восстановить прямые контакты с военными США

close
100%
Leah Millis/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поднимал в Китае вопрос о восстановлении прямых каналов связи между военнослужащими, но Пекин сейчас на это не согласился. Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

«Я считаю, что наличие таких каналов является жизненно важным. Это подчеркивается недавними инцидентами в воздушном пространстве и на море. На данный момент Китай не согласился продвигаться в этом направлении», — сказал он.

Кроме того, Энтони Блинкен во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китайской Народной Республикой и не хотят новой «холодной войны».

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что международное сообщество в целом обеспокоено нынешним состоянием китайско-американских отношений. Си Цзиньпин признался, что ожидает, что две страны будут мирно сосуществовать и поддерживать отношения дружбы и сотрудничества.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях